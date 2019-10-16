В среду, 16 октября, в Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб. По предварительной версии, у водителя свело ногу во время движения, и он потерял управление, передает . В результате ..

В среду, 16 октября, в Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб. По предварительной версии, у водителя свело ногу во время движения, и он потерял управление, передает .В результате аварии пострадали 18 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. На месте происшествия работают врачи и полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.