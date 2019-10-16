Из них 53 тысячи - дети

К середине октября более 224 тысяч жителей Владимирской области прошли вакцинацию против гриппа, среди них 53 тысячи – дети. До конца года планируется вакцинировать ещё около 630 тысяч человек, сообщают в администрации Владимирской области.13 октября закончил работу мобильный прививочный пункт у гипермаркета «Глобус» во Владимира. За 35 дней там привилось около 6 тысяч человек.Владимирские эпидемологи напоминают, что вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Любой желающий может привиться в поликлинике по месту жительства.