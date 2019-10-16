На теннисных кортах московского дворца спорта Крылатское в Москве продолжаются встречи престижного турнира Кубок Кремля. Российский теннисист Ален Авидзба пробился во второй круг соревнования после победы над еще одним россиянином Алибеком Качмазовым.

На теннисных кортах московского дворца спорта "Крылатское" в Москве продолжаются встречи престижного турнира Кубок Кремля. Российский теннисист Ален Авидзба пробился во второй круг соревнования после победы над еще одним россиянином Алибеком Качмазовым.Авидзба является 498-м номером мирового рейтинга ATP. Он получил "уайлд-кард" от организаторов Кубка Кремля и в трех сетах обыграл соперника. Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:1 в пользу Авидзбы. Матч продолжался 1 час 47 минут.За путевку в четвертьфинал 19-летний россиянин поспорит с сербом Николой Милоевичем. Их поединок состоится 17 октября.