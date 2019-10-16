В Сети появились новые фото знаменитой актрисы. Поклонники
удивились, увидев, как сейчас выглядит Вера Алентова.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-77-letnyaya-alentova-posle-plastiki-stala-neuznavaemoj.html" target="_blank">77-летняя Алентова после пластики стала неузнаваемой</a> - В Сети появились новые фото знаменитой актрисы. Поклонники
удивились, увидев, как сейчас выглядит Вера Алентова.
[url=https://33live.ru/novosti/16-10-2019-77-letnyaya-alentova-posle-plastiki-stala-neuznavaemoj.html]77-летняя Алентова после пластики стала неузнаваемой[/url] - В Сети появились новые фото знаменитой актрисы. Поклонники
удивились, увидев, как сейчас выглядит Вера Алентова.