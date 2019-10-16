В московском дворце спорта Крылатское продолжаются матчи теннисного турнира Кубок Кремля-2019. В очередной соревновательный день российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую и вышла в третий круг.

В московском дворце спорта "Крылатское" продолжаются матчи теннисного турнира Кубок Кремля-2019. В очередной соревновательный день российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую и вышла в третий круг.Получившая накануне турнира восьмой номер посева Александрова, отдала сопернице всего два гейма. Место в четвертьфинале Кубка Кремля она добыла благодаря победе со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 50 минут.Путевку в полуфинал турнира Александрова оспорит с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Каролина Мухова (Чехия). Их встреча состоится позже.