Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей

В Александровском районе полиция задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 63 000 рублей, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Подозреваемый, житель Орловской области разместил на сайте объявление о продаже строительных материалов, которых у него не было. Жительница Карабаново заинтересовалась предложением и перевела часть денег в качестве предоплаты. Мошенник заказал нужные материалы в реальном магазине. Как только товар привезли, женщина перевела ему остальную сумму.Затем потерпевшая узнала, что ей придётся заплатить за материалы ещё магазину, доставившему их. Сумма ущерба составила 63 000 рублей. Она обратилась в полицию.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за мошенничество.