Трех сотрудников американского посольства сняли с поезда, следовавшего из Ненокса в Северодвинск. Причиной задержания стало нарушение дипломатами правил пребывания на территории России, ..

Трех сотрудников американского посольства сняли с поезда, следовавшего из Ненокса в Северодвинск. Причиной задержания стало нарушение дипломатами правил пребывания на территории России, передает "Интерфакс".Инцидент произошел в минувший понедельник, 14 октября, на станции "Северодвинск". Среди задержанных – военно-морской атташе при посольстве Соединенных Штатов Уилльям Уитситт Кертис, военный атташе Д. С. Данн и атташе Джерри Арриола Энтони, уточняет .