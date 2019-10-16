Стая бродячих собак атаковала школьницу в амурском Белогорске. От агрессивных животных девочку спас проезжавший мимо водитель.

Стая бродячих собак атаковала школьницу в амурском Белогорске. От агрессивных животных девочку спас проезжавший мимо водитель.Инцидент произошел около шести часов вечера 15 октября возле школы №3. На кадрах видно, как за перебегающей проезжую часть ученицей увязываются три крупных пса. Неравнодушный водитель сначала посигналил, а затем пошел на нарушение правил — пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Опасным маневром ему удалось отпугнуть собак.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от