Отставка президента Белоруссии Александра Лукашенко является темой, которая занимает умы множества экспертов и журналистов. Однако пока это Батька остается тем человеком, который указывает другим на дверь.

Отставка президента Белоруссии Александра Лукашенко является темой, которая занимает умы множества экспертов и журналистов. Однако пока это Батька остается тем человеком, который указывает другим на дверь.Александр Лукашенко не привык скрывать от публики своего недовольства подчиненными. Его фирменные разносы на совещаниях, сопровождающиеся угрозами увольнения, успели стать своего рода фирменной чертой администраторского таланта президента Белоруссии.Например во время совещания 14 октября Александр Лукашенко заявил, что в белорусском образовании царит бардак. Главу Министерства образования Игоря Карпенко он пообещал отправить в отставку в том случае, если ситуация не будет исправлена.О том, стоит ли министру уже сейчас начать собирать свои вещи, или же у него есть шанс сохранить и должность ,и репутацию, порассуждали эксперты. Так, бывший проректор ЕГУ, профессор Владимир Дунаев отметил, что часть ответственности за происходящее в этой сфере лежит на самом Александре Лукашенко."Вообще нельзя многого ожидать от министерства образования: согласно закону политику в этой области формирует президент. А поскольку он не принимал каких-то внятных документов, то министерство вынуждено было брать на себя определенную инициативу", – цитирует портал UDF.by эксперта. Он отметил, что далеко не всегда результаты попыток Минобразования как-то повлиять на ситуацию оборачивались негативными последствиями.Владимир Дунаев признает, что Игорь Карпенко допустил в своей работе много ошибок и просчетов. Однако по-настоящему белорусскому образованию угрожает не это. "Более важно то, что в этой сфере у нас нет никакой стратегии. Администрацию президента интересуют "стратегические задачи" другого уровня: во сколько начинать занятия и что делать с нерадивыми учащимися, которые грубят учителям", – отметил он.Материал дополняется.