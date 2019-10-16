Бари Алибасов-младший высказался в отношении обвинений в свой адрес со стороны бывшей любовницы Марии Клюевой. Он считает, что обиженная девушка просто мстит таким образом за его решение вернуться к жене.

Бари Алибасов-младший высказался в отношении обвинений в свой адрес со стороны бывшей любовницы Марии Клюевой. Он считает, что обиженная девушка просто мстит таким образом за его решение вернуться к жене.Сын продюсера признался, что он давно и активно практиковал с Марией порку в ходе любовных игр. Но он утверждает, что эта процедура не оставляет таких сильных следов. "Да, иногда у них бывали небольшие стычки, после которых появлялись синяки, но вовсе не такие, как демонстрирует сейчас Мария на фото", – поведал PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин в беседе с .Также представитель подчеркнул, что последняя "порка" состоялась 23 сентября. А Клюева начала демонстрировать шокирующие снимки с побоями лишь спустя 10 дней."Алибасов-младший утверждает, что большая часть снимков не имеет отношения к нему. Откуда такие шокирующие фото – он не знает", – заверил Горжанкин.К слову, Бари не доверяет достоверности результатов судебно-медицинской экспертизы, которую предъявила Мария. Он считает все это фикцией. По его мнению, девушке просто захотелось заработать деньги на скандале путем раскрутки своегоБДСМ-интернет-магазина."Я редко делаю бесплатный пиар и уж тем более не собираюсь это делать бесплатно девушке, которая вошла ко мне в доверие и меня использовала. Давайте долю официально и называйте бренд моим именем, тогда я как-то буду это комментировать", – заявил наследник продюсера.