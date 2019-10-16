Игнорирующему допросы в Государственном бюро расследований экс-президенту Петру Порошенко нанесли новый удар. Следователи взялись за близких политика. Против его кума Юрия Луценко, ранее возглавлявшего Генпрокуратуру, возбуждено уголовное дело.

Игнорирующему допросы в Государственном бюро расследований экс-президенту Петру Порошенко нанесли новый удар. Следователи взялись за близких политика. Против его кума Юрия Луценко, ранее возглавлявшего Генпрокуратуру, возбуждено уголовное дело.Личностью бывшего генпрокурора всерьез заинтересовались вНациональном антикоррупционном бюро (НАБУ). В отношении кума Порошенковозбудили уголовное дело по части 1 статьи 364 – подозрению в злоупотреблениивластью или служебным положением. Решение начать расследование против Луценковынес Соломенский суд Киева.Это уже второе уголовное расследование, где фигурирует кумПорошенко. 1 октября против него возбудили уголовное дело по подозрению всодействии нелегальному игорному бизнесу.А месяцем ранее с иском против кума Петра Порошенкообратился бывший мэр Киева Леонид Черновецкий. Он попросил суд запретитьбывшему генпрокурору покидать Украину, дабы тот не смог избежать уголовноеответственности.Юрий Луценко подал в отставку с должности генпрокурора 29августа. Кум был одной из самых одиозных личностей в командеэкс-президента. Генеральным прокурором он умудрился стать, не имея юридическогообразования.Сам бывший президент продолжает играть в кошки-мышки соследователями. В среду, 16 октября, не явился на допрос вГосударственное бюро расследований по делу об исчезновении серверов вадминистрации президента. Правоохранители полагают, что из-за этого былаутеряна информация, представляющая государственную тайну.