Игнорирующему допросы в Государственном бюро расследований экс-президенту Петру Порошенко нанесли новый удар. Следователи взялись за близких политика. Против его кума Юрия Луценко, ранее возглавлявшего Генпрокуратуру, возбуждено уголовное дело.
Игнорирующему допросы в Государственном бюро расследований экс-президенту Петру Порошенко нанесли новый удар. Следователи взялись за близких политика. Против его кума Юрия Луценко, ранее возглавлявшего Генпрокуратуру, возбуждено уголовное дело.
Личностью бывшего генпрокурора всерьез заинтересовались в
Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). В отношении кума Порошенко
возбудили уголовное дело по части 1 статьи 364 – подозрению в злоупотреблении
властью или служебным положением. Решение начать расследование против Луценко
вынес Соломенский суд Киева.
Это уже второе уголовное расследование, где фигурирует кум
Порошенко. 1 октября против него возбудили уголовное дело по подозрению в
содействии нелегальному игорному бизнесу.
А месяцем ранее с иском против кума Петра Порошенко
обратился бывший мэр Киева Леонид Черновецкий. Он попросил суд запретить
бывшему генпрокурору покидать Украину, дабы тот не смог избежать уголовное
ответственности.
Юрий Луценко подал в отставку с должности генпрокурора 29
августа. Кум был одной из самых одиозных личностей в команде
экс-президента. Генеральным прокурором он умудрился стать, не имея юридического
образования.
Сам бывший президент продолжает играть в кошки-мышки со
следователями. В среду, 16 октября, не явился на допрос в
Государственное бюро расследований по делу об исчезновении серверов в
администрации президента. Правоохранители полагают, что из-за этого была
утеряна информация, представляющая государственную тайну.