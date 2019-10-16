Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство. Российская биатлонистка сообщила о желании выступать за команду Словении.

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство. Российская биатлонистка сообщила о желании выступать за команду Словении."Инициатива выступать за Словению исходила о самой Ольги, и мы поддержали ее желание, сказал генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак, которого цитирует ТАСС. – В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, а это важно для нашей молодой команды".Подчуфарова в мае 2018 года объявляла о завершении карьеры, но в августе 2019 года захотела вернуться в спорт и анонсировала свое выступление в чемпионате России.