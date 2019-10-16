Новая инициатива Владимира Зеленского может превратить Украину в федерацию, состоящую из нескольких полноценных государств. Такое мнение высказал киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.

Новая инициатива Владимира Зеленского может превратить Украину в федерацию, состоящую из нескольких полноценных государств. Такое мнение высказал киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.По его мнению, отвертеться от прямых переговоров с Донецкойи Луганской республиками у руководства Украины не получится. Портниковнапомнил, что к диалогу Киева с мятежными территориями активно призываетМосква.Если Зеленский при создании закона об особом статусеДонбасса не будет консультироваться с Донецком и Луганском, то Россия такой документможет не признать. "Если же согласится, закон превратит ЛНР и ДНР вполноценные государства в составе Украины", – пояснил эксперт в комментариижурналу "Країна".А пока Киев продолжает паясничать и выдвигать заведомоневыполнимые условия. Накануне представители украинского руководства заявили,что для начала политического урегулирования в Донбассе необходима ликвидацияДонецкой и Луганской республик.Москва на это никогда не согласится, уверен Портников.Впрочем, полагает он, Россия может пойти на компромисс и переименоватьреспублики. "Будет, например, Совет районов Донецкой и Луганскойобластей", – пояснил он.Но сути это не изменит: будут отдельнымиобразованиями, полагает Портников. "А мы станем государством, котороесостоит из трех стран. Потом их может стать больше", – спрогнозировал эксперт.Первый закон об особом статусе Донбасса был принят вовремена Петра Порошенко. Документ давал "" крайне узкий круг полномочий, которые ограничивалисьэкономическими вопросами.Не исключено, что разрабатываемый командой Зеленскогодокумент придаст русскому языку в Донбассе статус регионального. Однако ополноценной автономии речи не идет, заверил президент в ходе недавнего общения с журналистами.