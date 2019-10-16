Новая инициатива Владимира Зеленского может превратить Украину в федерацию, состоящую из нескольких полноценных государств. Такое мнение высказал киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.
Новая инициатива Владимира Зеленского может превратить Украину в федерацию, состоящую из нескольких полноценных государств. Такое мнение высказал киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.
По его мнению, отвертеться от прямых переговоров с Донецкой
и Луганской республиками у руководства Украины не получится. Портников
напомнил, что к диалогу Киева с мятежными территориями активно призывает
Москва.
Если Зеленский при создании закона об особом статусе
Донбасса не будет консультироваться с Донецком и Луганском, то Россия такой документ
может не признать. "Если же согласится, закон превратит ЛНР и ДНР в
полноценные государства в составе Украины", – пояснил эксперт в комментарии
журналу "Країна".
А пока Киев продолжает паясничать и выдвигать заведомо
невыполнимые условия. Накануне представители украинского руководства заявили,
что для начала политического урегулирования в Донбассе необходима ликвидация
Донецкой и Луганской республик.
Москва на это никогда не согласится, уверен Портников.
Впрочем, полагает он, Россия может пойти на компромисс и переименовать
республики. "Будет, например, Совет районов Донецкой и Луганской
областей", – пояснил он.
Но сути это не изменит: будут отдельными
образованиями, полагает Портников. "А мы станем государством, которое
состоит из трех стран. Потом их может стать больше", – спрогнозировал эксперт.
Первый закон об особом статусе Донбасса был принят во
времена Петра Порошенко. Документ давал "" крайне узкий круг полномочий, которые ограничивались
экономическими вопросами.
Не исключено, что разрабатываемый командой Зеленского
документ придаст русскому языку в Донбассе статус регионального. Однако о
полноценной автономии речи не идет, заверил президент в ходе недавнего общения с журналистами.