В недавнем интервью 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой рассказала о непростых взаимоотношениях в семье. Как оказалось, телеведущая и ее наследница не всегда могут найти общий язык.

В недавнем интервью 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой рассказалао непростых взаимоотношениях в семье. Как оказалось, телеведущая и еенаследница не всегда могут найти общий язык.Ситуация обострилась, когда в октябре 2018 года умерла матьЛарисы Гузеевой. По словам Ольги, телеведущая тяжело переживает уход близкогочеловека, она буквально "погибает" от горя. Девушка как может старается поддерживатьродительницу, однако лучше пока не становится.Между тем, парапсихолог Сюзанна Чеботатева уверена, чтоотношения Ларисы и Ольги всегда будут непростыми. Все из-за особенностейхарактера телеведущей."– человек очень сильный и властный. Состороны она даже может показаться высокомерной. Но, что касается материнства,она очень хорошая мама: заботливая, готова на все ради своего ребенка... Междутем своей заботой она подавляет характер и дух своего ребенка", – сказала парапсихолог.отметила, что со временем конфликтусилится. "С возрастом ее дочь будет устраивать протесты, так как духом ихарактером она похожа на маму… Между ними будет противостояние, с годами онобудет усиливаться. В итоге дочь отдалится от , не будет рассказыватьо важных событиях своей жизни, на что телеведущая будет сильно обижаться", -резюмировала парапсихолог.