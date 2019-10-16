Количество людей, пострадавших в результате аварии в Чебоксарах, увеличилось до 26 человек. До этого СМИ сообщали о том, что травмы получили 18 человек. В среду, 16 октября, на проспекте ..

Количество людей, пострадавших в результате аварии в Чебоксарах, увеличилось до 26 человек. До этого СМИ сообщали о том, что травмы получили 18 человек.В среду, 16 октября, на проспекте Трактостроителей Чебоксарах произошла серьезная авария. Троллейбус врезался в фонарный столб. По предварительной информации, во время поездки у водителя свело ногу, и он потерял управление. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.