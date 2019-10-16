В Индии семейная пара на кладбище спасла младенца, которого закопали заживо. Правда, спасение это случилось при весьма трагических обстоятельствах.

В Индии семейная пара на кладбище спасла младенца, которого закопали заживо. Правда, спасение это случилось при весьма трагических обстоятельствах.Супруги оплакивали гибель собственной дочери. Во время погребения мужчина услышал детский крик. По его признанию, он даже подумал, что это их девочка воскресла. Пара вызвала полицию. И вскоре рабочие выкопали из земли глиняный горшок, в котором был заключен младенец. Эксперты установили, что ребенок провел в нем около трех суток.То, что девочка осталась жива — настоящее чудо, считают медики. Спасенная госпитализирована. Врачи борются за ее здоровье. А потерявшие родную дочь родители уже заявили, что намерены принять ребенка в свою семью.