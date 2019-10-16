Следовавший из Москвы пассажирский Boeing-767 авиакомпании UTair не смог приземлиться в аэропорту Анадыря из-за непогоды. На сделанных очевидцем кадрах видно, как лайнер заходит на посадку при сильнейшем боковом ветре, но в последний момент вновь начинает набирать высоту.

Следовавший из Москвы пассажирский Boeing-767 авиакомпании UTair не смог приземлиться в аэропорту Анадыря из-за непогоды. На сделанных очевидцем кадрах видно, как лайнер заходит на посадку при сильнейшем боковом ветре, но в последний момент вновь начинает набирать высоту.Экипаж, по данным ИА "Чукотка", предпринял несколько попыток посадить воздушное судно, но безуспешно, после чего принял решение о посадке в Магадане. Вернулся в столицу Колымы и самолет, следовавший по маршруту Якутск — Магадан — Анадырь.В местные рейсы отложены до улучшения погодных условий. Сейчас на взлетно-посадочной полосе дует сильный боковой ветер с порывами до 27 метров в секунду.