Министр спорт РФ Павел Колобков вручил российскому теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение Заслуженный мастер спорта России. В 2019 году 23-летний россиянин впервые в карьере поднялся на четвертое место в рейтинге ATP и удерживает за собой статус первой ракетки России.

Министр спорт РФ Павел Колобков вручил российскому теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение "Заслуженный мастер спорта России". В 2019 году 23-летний россиянин впервые в карьере поднялся на четвертое место в рейтинге ATP и удерживает за собой статус первой ракетки России."Очень приятно получить знак и удостоверение "Заслуженный мастер спорта России", это очень почетно для меня, ведь это показывает, что в последнее время я достиг действительно сумасшедших результатов, — приводит слова Медведева ТАСС. – Очень обидно, что из-за плотного графика соревнований и усталости мне пришлось сняться с "Кубка Кремля", который я не пропускал пять лет подряд".Напомним, что в текущем сезоне Медведев выиграл два турнира серии Masters, а также стал победителем турниров в Санкт-Петербурге и Софии и финалистом US Open. Помимо этого, он становился финалистом Masters в Монреале и турниров ATP в Барселоне, Вашингтоне и Брисбене, добившись лучшего результата сезона в мире – девяти финалов.С 10 по 17 ноября Медведев сыграет на Итоговом турнире ATP в Лондоне.