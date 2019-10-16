Эксперт призвал не лечить простуду и не покупать от нее лекарство. Как оказалось, это все равно бесполезно.

Эксперт призвал не лечить простуду и не покупать от нее лекарство. Как оказалось, это все равно бесполезно.Стоит отметить, что в прошлом году Союз педиатров России разработал новый свод рекомендаций по лечению. В большинстве своем, медики указали в нем то, чего делать не надо, однако главным постулатом стало утверждение – простуду лечить не надо. Это мнение до сих пор имеет неоднозначную оценку россиянами.Не так давно профессор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Таточенко рассказал, что бороться с ОРВИ глупо. Он отметил, что по факту "волшебных таблеток" от простуды просто не существует."Дети должны болеть и зарабатывать иммунитет. Нормально, если ребёнок заболевает ОРВИ до 6 раз в год.К взрослому возрасту человек переболевает многими инфекциями и вырабатывает иммунитет", – передает слова Таточенко телеканал "".Кроме того, медик подчеркнул, что далеко не всегда человек замечает симптомы простуды. Зачастую, для многих нормально такое состояние, когда самочувствие ухудшается на пару дней, а затем приходит в норму. Помимо этого Владимир дополнил, что изолировать ребенка от вирусных инфекций не только бессмысленно, но и опасно. По словам врача, такой подход не даст развиться иммунитету малыша, а также спровоцирует развитие аллергических реакций.Профессор рассказал, что оказывается никаких препаратов против ОРВИ и простуды не существует. Есть только противогриппозные, которые необходимо начать принимать в течение 48 часов после первых симптомов болезни, т.к. потом это будет бесполезно. Кроме того, иммуномодуляторы также не оказывают должного воздействия на организм.