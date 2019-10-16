В Прямом эфире – история 21-летней Кристины Гребенниковой из Нижнего Новгорода. Она утверждает, что родная мать продала ее в роддоме другой женщине. В этой семье над ней издевались, а братья матери - насиловали. В студии всем участникам этой истории предложили пройти тест ДНК и детектор лжи.

В "Прямом эфире" – история 21-летней Кристины Гребенниковой из Нижнего Новгорода. Она утверждает, что родная мать продала ее другой женщине — Юлианне — в роддоме Красноярска и якобы 20 лет назад там это было обычным делом.Молодая женщина рассказывает, что Юлианна и ее мать Валентина в детстве били и издевались над ней, а братья Юлианны – насиловали.Кристина, по ее словам, пыталась пожаловаться бабушке, но получила пощечину за "вранье".В 18 лет она в чем была сбежала из дома и вскоре встретила свою любовь – мужчину 60 лет, которому родила двоих детей и сейчас ждет третьего.Он и поселил сомнение в Кристине, предположив, что такое отношение к родной дочери ненормально, и, видимо, она им была не родной.В студии программы эту информацию, однако, опровергла Валентина Васильевна Гребенникова. Она рассказала, что была под следствием, когда ее дочь родила Кристину.Самой Юлианне тогда было всего 17, а биологическим отцом ребенка оказался мужчина, которого Валентина попросила присмотреть за дочерью, когда попала под суд.Эльдар Папава говорит, что не знал о существовании дочери: 21 год назад ему сказали, что Юлианна сделала аборт. В студии программы он нежно поцеловал дочь.Кто в этой ситуации говорит правду, а кто – врет? Что показали тест ДНК и детектор лжи? Почему Валентина Гребенникова уверена, что ее сыновья не могли насиловать Кристину?Какое отношение к этой истории имеет герой нашумевшего в Интернете ролика, и за что попала под следствие бабушка Кристины?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".