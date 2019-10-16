Для студентов Севастополя и Крыма пройдет бал Морская феерия. Торжественное мероприятие, уже ставшее традиционным, состоится 19 октября. Об этом сообщает служба информации Вести — Севастополь.

Для студентов Севастополя и Крыма пройдет бал "Морская феерия". Торжественное мероприятие, уже ставшее традиционным, состоится 19 октября. Об этом сообщает служба информации "Вести — Севастополь".Планируется, что участие в едином для всех вузов черноморского побережья балу примут сто студентов. Местом проведения станет площадь перед главным корпусом филиала МГУ в Севастополе. На протяжении двух месяцев участники занимались разучиванием различных танцев. Помогали им в этом профессиональные танцоры, в том числе София Божко — артистка ансамбля народного танца, а также Владимир Корниенко — чемпион Европы по бальным танцам. Кстати, он же является руководителем проекта.Зрителям, которых приглашают тоже прийти на бал, представят мазурку, полонез, севастопольский, испанский, шотландский вальс, московскую и королевскую кадриль, сиртаки и множество других, всего 20 танцев. Подготовили студенты и сольные номера: вокальные и танцевальные. Оценивать уровень исполнения будет жюри. Ну, а самым торжественным моментом станут выборы короля и королевы бала. Это решение примут зрители.Поддержку всеуниверситетского бала оказывает Федеральное агентство по делам молодежи.