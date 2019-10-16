В этом году крупнейшее отраслевое предприятие области отмечает 50-летний юбилей

Перефразируя известный афоризм, театр начинается с вешалки, а регион - с дороги. Большинство автодорог нашего края - результат работы ГУП «ДСУ-3», одного из крупнейших региональных подрядчиков. Организация, объединившая 18 филиалов, обслуживает более 80% дорожной сети общего пользования области общей протяжённостью 4546,4 км, на которых находятся 173 железобетонных и металлических моста. У предприятия большой портфель реализованных проектов, особо значимых для региона.В 2019 году предприятие отмечает круглую дату - полувековой юбилей. За 50 лет организация накопила колоссальный опыт, собрала сплочённую команду профессионалов и сейчас находится на этапе модернизации. Руководитель «ДСУ-3» Станислав Шерстнёв рассказал, в каком направлении будет развиваться современное дорожное предприятие.Мы способны на большее!«Наша компания - это сильное предприятие с хорошими экономическими показателями, у которого есть потенциал для развития. Среди первоочередных задач на ближайшее будущее - увеличить количество заказов. Мы получаем подряды на дорожные работы с торгов на общих основаниях. В 2019 году на национальную программу «Безопасные и Качественные автомобильные дороги» Владимирской области выделили 940 млн рублей. Мы участвовали в конкурсе и выиграли заказы на 697 млн рублей. Это две трети от объёма всех работ в регионе. Это ещё раз подтверждает, что мы можем обеспечивать лучшие предложения.Предприятие много лет держит высокую планку качества, успешно конкурирует на рынке. Мы направляем наши силы на достижение поставленных президентом РФ показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Будем осваивать и новое для ГУП направление - Промышленно-гражданское строительство. Это поможет обеспечивать заказами предприятие в течении всего года и также в «низкий» сезон».Строить лучшие дороги«В России модернизируют и совершенствуют дорожное хозяйство. По нескольким показателям управление входит в пятёрку сильнейших в ЦФО дорожно-строительных организаций регионального уровня. ГУП участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». - Это новый вызов для дорожников, требования к технологиям и качеству снова многократно возросли, - пояснил Станислав Шерстнёв. - В России разработан новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий. Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта (ПНСТ), который позволит повысить долговечность автомобильных дорог. Наша область - в числе 6 регионов России, которые участвуют в этом проекте уже три года. ПНСТ, разработанный на основе европейского метода Nordic test, будут тестировать несколько лет».Современные технологии«Предприятие за годы работы создало сильную материальную базу, и сейчас пришла пора её модернизировать. Мы уже начали обновлять изношенную строительную технику, проводим модернизацию оборудования, пополняем парк строительных механизмов. В процессе оптимизации сокращаем издержки, повышаем рентабельность, производительность труда.ГУП располагает собственными песчаными карьерами, заводами по производству асфальтобетона, большим комплексом дорожно-строительной техники, собственной, отлично оборудованной, сертифицированной лабораторией, которая входит в десятку лучших в ЦФО. В этом году в Гусь-Хрустальном районе запустили третий Колокшанский асфальтобетонный завод. К отечественному производителю у нас претензий нет, завод отлично работает. Создаём новую механизированную автоколонну. Закупили дорожные катки немецкого производства, в ближайших планах - приобрести самосвалы, экскаваторы, КДМ, автогрейдера и другую технику. Переходим на новые смеси. Словом, предприятие встаёт на современные рельсы.Мы работаем над внедрением эффективных технологий, продолжая вести строгий контроль качества. Все работы выполняются в строгом соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, проектом производства работ и технологическими регламентами, соблюдается высокая культура производства работ. К слову, у независимых контролёров разных уровней претензий к качеству работы компании нет».Кадры решают всё«Никакая самая «умная» техника не будет работать без участия человека. Все успехи предприятия достигнуты благодаря высокому профессионализму его работников. В большом коллективе трудятся 1754 человека.Мы стремимся создать достойные условия труда для наших работников, - сказал генеральный директор предприятия. - В ГУП работает производственная элита дорожной отрасли - сотрудники с колоссальным опытом, у которых есть чему поучиться дорожникам других регионов. Они доказывают это не только неизменно высоким качеством работы, но и победами в профессиональных конкурсах. Многие работники работают в дорожной отрасли по 20-25 лет, есть свои трудовые династии.В процессе оптимизации мы будем обновлять коллектив, в том числе набирать новых производственников, развивать службу ИТР. У нас есть чем привлечь современные кадры. Средняя заработная плата в ГУП - 34 тыс. рублей. Летом дорожный рабочий мог заработать 40-60 тыс. рублей в месяц. Работа нелёгкая, и «ДСУ-3» обеспечивает сотрудникам возможность санаторно-курортного лечения.К юбилею предприятия лучшие сотрудники получат награды, а каждый член коллектива - премию. В октябре, кроме основных торжеств, пройдёт спортивный праздник на площадке ВлГУ, у нас одна из сильнейших футбольных команд среди российских дорожников. В коллективе любят активный отдых. Например, много участников собирает День рыбака, который проводят в ГУП- 2 раза в год».Обход Бараков«В октябре предприятие закончит работу над одним из важных своих объектов – автомобильной дороги в обход деревни Бараки Судогодского района. Крупнейший объект дорожного строительства в регионе включает 11 километров дороги первой категории из Владимира с развязками в Муром и Гусь-Хрустальный. - Это будет более скоростная и безопасная трасса. К категории IA относятся автомагистрали, автострады, выполненные из высококачественного покрытия. В начале ноября обход Бараков торжественно откроют, сейчас завершаются последние работы, - заверил Станислав Шерстнев. - Это достойный финал «горячего» летне-осеннего сезона. Впрочем, зима для дорожников – не повод отдыхать, тем более, современные технологии позволяют ремонтировать дороги при любых условиях. Мы полностью готовы к зимнему сезону.В планах на ближайшее будущее - новые серьёзные объекты. Планируем участвовать в работах на Южном обходе, Рпенском проезде, на трассе М7, строительстве новых дорог».