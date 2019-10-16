Бывшая жена героя Мстителей Джереми Реннера, Сонни Пачеко сделала шокирующее признание. По ее словам, звезда угрожала убить ее.

Бывшая жена героя "Мстителей" Джереми Реннера, Сонни Пачеко сделала шокирующее признание. По ее словам, звезда угрожала убить ее.Пачеко обвинила экс-возлюбленного в злоупотреблении психоактивными веществами. Она заверила, что актер неоднократно прибегал к эмоциональному насилию и словесным оскорблениям.Экс-супруга знаменитости утверждает, что в ноябре прошлого года Реннер перебрал в клубе с алкоголем и кокаином. После этого он заговорил об убийстве жены: "Я не могу больше иметь с ней дело, я хочу, чтобы она исчезла".Кроме того, стало известно, что однажды американский актер засунул себе в рот пистолет. После этого он неожиданно выстрелил в потолок. Их общая дочь Ава в это время мирно спала в соседней комнате.Сам Джереми, в свою очередь, эту информацию опровергает. По его мнению, у его бывшей жены серьезные психологические проблемы. Знаменитость настаивает на том, чтобы она отправилась на лечение и просит суд ограничить ее времяпрепровождение с Авой.Отметим, на данный момент супруги судятся за право опеки над шестилетней дочерью. Возможно, Сонни придумала эти факты, чтобы переманить присяжных на свою сторону и убедить их оставить ребенка с ней.