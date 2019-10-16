21 октября на телеканале Россия 1 состоится премьера третьей части исторической киносаги об императрице Екатерине Великой - Екатерина. Самозванцы. Чего ждать от третьего сезона полюбившегося зрителям телесериала? Завесу тайны приоткрыла актриса Марина Александрова.

Начало пути "Екатерины" и "Взлет" уже пройдены. Казалось бы, императрица Екатерина прочно держит власть в своих руках, но здесь на авансцену истории выходят "Самозванцы". Чего ждать от третьего сезона полюбившегося зрителям телесериала?Завесу тайны приоткрыла актриса Марина Александрова, блистательно сыгравшая роль российской императрицы."Все роли хороши, но как приятно быть императрицей!" — признается актриса.На дворе 1774 год, правление Екатерины — под угрозой. Идет война с Турцией, которая может обернуться сокрушительным поражением. Кроме того, в Париже в руках авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – княжна Тараканова, самозваная дочь императрицы Елизаветы Петровны. На юге России разгорается крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, который выдает себя за императора Петра III. Наконец, опасность зреет и во дворце.Наступает один из самых драматичных этапов в жизни императрицы — она боится потерять трон, боится потерять жизнь. Марина Александрова говорит, что в этот момент у Екатерины происходит определенный слом.Но название третьей части киносаги указывает и на саму Екатерину, ведь она взошла на престол в результате дворцового переворота, свергнув своего мужа."Это наиболее драматичная часть, и мы увидим наиболее уязвимый образ Екатерины, нежели во "Взлете", ведь, кроме политики, императрицу подстерегают опасность и предательство и на других фронтах", — рассказывает актриса.Но не зря ее прозвали Великой — все-таки Екатерина по внутреннему складу настоящий боец, стратег, политик с невероятно сильной волей."Она и волевая, и хрупкая, это и мужской, и женский персонаж — такой еще поискать в мировой драматургии!" — считает Марина Александрова.Так кто же ее остановит? Долгожданное продолжение сериала ждут миллионы зрителей канала "Россия 1". Первые два сезона прошли с небывалым успехом, права на их показ были куплены более, чем в 100 странах.Премьера сериала "Екатерина. Самозванцы" состоится 21 октября в 21:00 на телеканале "Россия 1".