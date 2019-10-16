Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер объявил о желании провести бой против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Ради этого канадец готов даже возобновить карьеру бойца.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер объявил о желании провести бой против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Ради этого канадец готов даже возобновить карьеру бойца."Готов ли я вернуться ради этого боя? Теоретически готов. Вопрос в контракте, — признается Сен-Пьер, которого цитирует Спортбокс.Ru. – Но вы понимаете, что в коммерческой сделке стороны могут не прийти к единому мнению. Мы пытались организовать бой с Хабибом перед моим уходом, но тогда UFC отказался".Сен-Жорж объявил о завершении карьеры бойца смешанного стиля в феврале 2019 года.Президент UFC Дэйна Уайт ранее сообщал о том, что следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. А сам российский чемпион легкой весовой категории в следующий раз выйдет в октагон весной 2020 года.