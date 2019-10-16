Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж систематически подвергается психологическим пыткам в британской тюрьме. Об этом сообщил специальный докладчик ООН Нильс Мельцер. Он подчеркнул: ни одна из стран, участвующих в деле Ассанжа, а это - Великобритания, США, Швеция и Эквадор – не собирается расследовать эти факты.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж систематически подвергается психологическим пыткам в британской тюрьме. Об этом сообщил специальный докладчик ООН Нильс Мельцер. Он подчеркнул: ни одна из стран, участвующих в деле Ассанжа, а это — Великобритания, США, Швеция и Эквадор – не собирается расследовать эти факты."Я посетил его с двумя медицинскими экспертами, мы пришли к выводу, что он подвергался психологическим пыткам в течение долгого времени. Это медицинская оценка. Мы обратились ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать это дело, прекратить оказывать на него давление и сделать все возможное для того, чтобы обеспечить соблюдение его прав, которые, на мой взгляд, систематически нарушались. Но, неожиданно, ни одна из стран, участвующих в деле, не начала расследование, несмотря на свою ответственность за это, согласно Конвенции ООН против пыток", — заявил Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по пыткам.Джулиан Асанж около семи лет жил в посольстве Эквадора в Лондоне, пока в апреле этого года власти латиноамериканской страны не разрешили британской полиции арестовать основателя WikiLeaks. Спустя месяц суд Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму — поводом стало нарушение условий освобождения под залог. В феврале следующего года пройдут слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, напоминает телеканал "Россия 24".