Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию до конца октября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, в Кремле рассказали ..

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию до конца октября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Кроме того, в Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Эрдогана, которые они провели по телефону накануне. В беседе лидеры двух стран обсудили операцию против курдских террористов в Сирии. После завершения диалога Путин пригласил турецкого коллегу в Россию с визитом, пишет .