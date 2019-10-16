Фальшивых денег в регионе в этом году стало меньше. Но это не повод расслабиться считают представители Банка России.

Фальшивых денег в регионе в этом году стало меньше. Но это не повод расслабиться считают представители Банка России. Сегодня они провели мастер-класс по распознаванию подделок для кассиров гипермарткета и рассказали о мобильном приложении, которое поможет простым покупателям.Надежда Баранова, кассир: «Обязательно, проверяем на ДОРЗе - у нас есть ДОРЗ. Проверяем каждую денежку с одной и другой стороны. Если вызывает какие-то сомнения, вызываем старшего кассира - проверяем на более точном еще аппарат».Машинки для проверки денег тоже ошибаются, отмечают эксперты. Но подлинность купюр можно определить даже на глаз. Главное - знать, на что обращать внимание. Особое внимание - крупным купюрам - в 90 случаях из ста подделывают именно их. Банкноты в 5 тысяч рублей - в три раза чаще, чем все остальные. А вот купюры в две тысячи рублей в этом году обнаружены в нашем регионе впервые. Простой покупатель сумеет выявить подделку, используя в качестве шпаргалки мобильное приложение, которое можно бесплатно скачать с сайта Банка России. Надо сфотографировать подозрительную купюру, и - загрузив снимок в приложение - сравнить с образцом.Наталья Верба, главный эксперт отделения Владимир Банка России: «Водяной знак, метки для людей с ослабленным зрением. Также различные изображения, которые видимы под определенным углом зрения, то есть их тоже достаточно много на банкноте. Краски с оптическим переменным эффектом, которые тоже определить в общем-то на глаз без специальных приборов».Михаил Язынин, Александр Парфенов