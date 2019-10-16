Гостей ждут лекции, мастер-классы, а также большой маркет произведений художников и дизайнеров в возрасте от 50 лет.

Фестиваль для людей старшего поколения Young Old: новые старшие пройдет в Москве 3 и 4 ноября в Культурном центре ЗИЛ. Гостей ждут лекции, мастер-классы, а также большой маркет произведений художников и дизайнеров в возрасте от 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.Главная цель фестиваля — помочь горожанам разных поколений понять друг друга и избавиться от взаимных стереотипов. В программу мероприятия включены дискуссии, лекции и мастер-классы, посвященные темам поиска себя и свободы выбора, самореализации и карьеры после 50 лет, а также здоровья, творчества, моды, технологий, современного искусства и культуры.Также в рамках фестиваля пройдут выставки, выступления музыкантов, диджеев и творческие лаборатории.Среди спикеров фестиваля художница и куратор Екатерина Бочавар, дизайнер и телеведущий Алексей Бегак, скейтбордист Ашот Шабоян, политолог Екатерина Шульман, профессор бизнес-школы Сколково Елизавета Садова, создатель модельного агентства Oldushka Игорь Гавар, популярный инстаграм-блогер Ольга Киприяновна, медицинский журналист Ольга Кашубина и многие другие. Список участников в настоящее время дополняется.Вход на фестиваль бесплатный, но нужна предварительная регистрация. Зарегистрироваться необходимо до 2 ноября включительно.Фестиваль пройдет во второй раз. В прошлом году на него пришли около 5 тысяч гостей. В этом году ожидается, что число посетителей превысит прошлогоднее в три раза.