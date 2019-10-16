В ходе операции проверили 63 места порубки в Муромском районе

Во Владимирской области прошла спецоперация УФСБ по пресечению незаконной вырубки лесом, в результате которой возбуждено 5 уголовных дел, а нарушители оштрафованы на сумму более миллиона рублей.Операция проводилась совместно с прокуратурой, полицией, таможней, Росгвардией, Роспотребнадзором и департаментом лесного хозяйства администрации Владимирской области.В ходе операции проверили 63 места порубки в Муромском районе, 52 пункта отгрузки древесины и 74 лесовоза. По итогу на общую сумму более миллиона рублей оштрафованы 15 физических и 31 юридическое лицо. В полиции возбудили 5 уголовных дел за контрабанду и незаконную вырубку лесных насаждений на общую сумму более 6,5 млн рублей.