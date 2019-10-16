В России с 2019 года предотвращено 39 терактов, ликвидированы 49 террористических ячеек, отчитался в Сочи на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов стран-партнеров ФСБ. Директор Федеральной службы безопасности России добавил, что нейтрализованы 32 боевика, 679 были задержаны, а 22 склонены к отказу от террористической деятельности.

В России с 2019 года предотвращено 39 терактов, ликвидированы 49 террористических ячеек, отчитался в Сочи на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов стран-партнеров ФСБ. Директор Федеральной службы безопасности России добавил, что нейтрализованы 32 боевика, 679 были задержаны, а 22 склонены к отказу от террористической деятельности.Кроме того, ФСБ блокировал счета почти пяти с половиной тысяч человек, которые подозреваются в причастности к терроризму или его финансированию, добавляет "Интерфакс".Кроме того, ранее директор ФСБ отметил, что спецслужбы, взаимодействуя с Роскомнадзором и Генпрокуратурой, ограничили доступ в интернете к более чем 8 тысячам сайтов деструктивной направленности.