Вокруг здоровья звезды сериала Моя прекрасная няня более месяца не утихает шумиха. Пользователи Сети считают, что ажиотаж, связанный с именем Анастасии Заворотнюк, вызван отсутствием официальной информации.

Вокруг здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" болеемесяца не утихает шумиха. Пользователи Сети считают, что ажиотаж, связанный с именемАнастасии Заворотнюк, вызван отсутствием официальной информации.О том, что у любимой всеми артистки рак мозга заговорили ещев начале сентября. Тревожные новости стали громом среди ясного неба и породилимножество слухов, которые, один страшнее другого, почти месяц никак не комментировалисьпредставителями звезды.Только в середине октября родственники Анастасии Заворотнюкрешили подать голос. Близкие артистки подтвердили, что она действительно тяжелобольна и опровергли некоторые сообщения о ее состоянии.Многие считают, что семья звезды сериала "Моя прекраснаяняня" изначально выбрала неправильную стратегию. По словам, например, продюсераИосифа Пригожина, представители совершили большую ошибку,четко и вовремя не сказав правду людям, спровоцировав тем самым появлениенеправдивой информации.Между тем психолог, коуч Ольга Драгая считает, что уповедения родственников артистки могут быть свои причины. Близкие , возможно, еще сами не до концаосознают, что происходит, поэтому не могут принимать адекватные ситуации решения. Эксперт поделилась своимимыслями на этот счет с корреспондентом "Дни.ру"."Для публичных людей это может быть как реакция защиты, тоесть защитная реакция: меньше информации, меньше сплетен. А может быть и стадияотрицания, когда близкие не соглашаются с неизбежным и не хотят это обсуждатьили стадия гнева, когда не хотят выносить сор из избы. Гнев на весь окружающиймир, в том числе и на журналистов, которые так жаждут подробностей", – отметилаОльга Драгая.