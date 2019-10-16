Вокруг здоровья звезды сериала Моя прекрасная няня более
месяца не утихает шумиха. Пользователи Сети считают, что ажиотаж, связанный с именем
Анастасии Заворотнюк, вызван отсутствием официальной информации.
Вокруг здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" более
месяца не утихает шумиха. Пользователи Сети считают, что ажиотаж, связанный с именем
Анастасии Заворотнюк, вызван отсутствием официальной информации.
О том, что у любимой всеми артистки рак мозга заговорили еще
в начале сентября. Тревожные новости стали громом среди ясного неба и породили
множество слухов, которые, один страшнее другого, почти месяц никак не комментировались
представителями звезды.
Только в середине октября родственники Анастасии Заворотнюк
решили подать голос. Близкие артистки подтвердили, что она действительно тяжело
больна и опровергли некоторые сообщения о ее состоянии.
Многие считают, что семья звезды сериала "Моя прекрасная
няня" изначально выбрала неправильную стратегию. По словам, например, продюсера
Иосифа Пригожина, представители совершили большую ошибку,
четко и вовремя не сказав правду людям, спровоцировав тем самым появление
неправдивой информации.
Между тем психолог, коуч Ольга Драгая считает, что у
поведения родственников артистки могут быть свои причины. Близкие , возможно, еще сами не до конца
осознают, что происходит, поэтому не могут принимать адекватные ситуации решения. Эксперт поделилась своими
мыслями на этот счет с корреспондентом "Дни.ру".
"Для публичных людей это может быть как реакция защиты, то
есть защитная реакция: меньше информации, меньше сплетен. А может быть и стадия
отрицания, когда близкие не соглашаются с неизбежным и не хотят это обсуждать
или стадия гнева, когда не хотят выносить сор из избы. Гнев на весь окружающий
мир, в том числе и на журналистов, которые так жаждут подробностей", – отметила
Ольга Драгая.