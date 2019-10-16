Автокефалию новой церкви Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви. Элладская церковь признала право Константинопольского права Варфоломея предоставлять автокефалию. Синод передал право принимать решение по автокефалии архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму.

Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви. Элладская церковь признала право Константинопольского права Варфоломея предоставлять автокефалию. Синод передал право принимать решение по автокефалии архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму.Окончательным признанием Православной церкви Украины в этом случае станет молитвенное поминовение архиепископом Иеронимом предстоятеля ПЦУ Епифания Думенко, поясняет РИА Новости. В соборе приняли участие 33 священника.Впрочем, ситуация с Синодом Элладской церкви не так проста. Митрополит Кифирский Серафим заявил о нарушениях в ходе собора. Его участники отказались проводить голосование. Это значит, что решение не принято, заявил Серафим. По его мнению, по украинской проблеме надо провести новый собор Элладской православной церкви.17 октября Священный Синод Русской православной церкви в Москве ответит Элладской церкви на признание ПЦУ. Члены Синода соберутся для изучения вопроса и выработки решения в патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря Москвы.