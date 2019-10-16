Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершался матчем в Лос-Анджелесе, где на арене Стэйплс-центр местные Кингз принимали Каролину Харрикейнз. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершался матчем в Лос-Анджелесе, где на арене "Стэйплс-центр" местные "Кингз" принимали "Каролину Харрикейнз". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.Авторами заброшенных голов в составе "ураганов" стали Мартин Нечас и Себастьян Ахо. Шатаутом в составе победителей отметился чешский вратарь Петр Мразек. У него 31 отраженный бросок. Форвард "Харрикейнз" Андрей Свечников, сыгравший 12 минут 34 секунды, набранными очками отметиться не смог.Российский игрок "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук провел на льду 17 минут 18 секунд, и также не смог отличиться результативными действиями. Кроме того, по ходу матча ему не везло — только за один игровой период он сломал сразу три клюшки.Kovalchuk breaks 3 sticks in the 1st period#CARvsLAK #Canes #GoKingsGo #LAKings pic.twitter.com/Jiz9CI94Xi— Eric (@Kingsgifs) October 16, 2019Для "Кингз" это поражение стало четвертым в шести встречах. У "Каролины" эта победа стала шестой в семи проведенных встречах НХЛ.