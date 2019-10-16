Наша палата занимает 3 место в ЦФО после Москвы и Московской области

15 октября Иван Аксёнов вновь был избран президентов Торгово-Промышленной палаты Владимирской области. Решение было принято на отчетной конференции Союза ТПП Владимирской области. По итогам работы за последние 5 лет наша палата занимает 3 место в ЦФО после Москвы и Московской области.ТПП Владимирской области работает уже 27 лет. В её состав входят около 1,5 тысяч предпринимателей, большинство из которых – из малого бизнеса. В палате можно получить более 60 видов различных услуг.ТПП это - профессиональные эксперты, профессиональные руководители, это хорошая площадка для обсуждения и принятия конкретных решений, которые продвигают в жизнь экономические посылы и различные ноу-хау в экономике нашего региона, — сказал губернатор Владимир Сипягин.В ближайших планах членов ТПП – создать современный выставочный центр во Владимирской области.