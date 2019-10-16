В Сосновоборске из колонии-поселения сбежал мужчина, осужденный за убийство и незаконное получение автомобиля. Преступника разыскивают правоохранители. Пропажу осужденного Юрия ..

В Сосновоборске из колонии-поселения сбежал мужчина, осужденный за убийство и незаконное получение автомобиля. Преступника разыскивают правоохранители.Пропажу осужденного Юрия Брысева заметили 15 октября во время вечерней проверки, пишет . Из особых примет преступника указан крупный шрам длинной более трех сантиметров, который находится на предплечье левой руки. "Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного, просьба сообщить", – говорится на сайте ГУФСИН.