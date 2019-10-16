Российский гроссмейстер Сергей Карякин продолжает выступления на престижном шахматном турнире FIDE Grand Swiss, проходящем на острове Мэн. В шестом туре россиянин проводил партию против украинского шахматиста Юрия Криворучко.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин продолжает выступления на престижном шахматном турнире FIDE Grand Swiss, проходящем на острове Мэн. В шестом туре россиянин проводил партию против украинского шахматиста Юрия Криворучко.Победитель партии выявлен не был – гроссмейстеры завершили ее ничьей. Карякин играл белыми фигурами. Также ничейные исходы были зафиксированы у еще четырех представителей России: Александра Грищука против иранца Пархама Магсудлу, Владислава Артемьева против азербайджанца Рауфа Мамедова, Петра Свидлера против румына Константина Лупулеску и Максима Матлакова против грека Иоанниса Папаиоану.Победы добился один российский гроссмейстер – Никита Витюгов. Белыми фигурами он одержал победу над Маттиасом Блюбаумом из Германии.Действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен белыми победил испанца Алексея Широва.