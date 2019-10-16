Не так давно принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон прибыли с визитом в Пакистан. Там герцогская чета прокатилась на необычном транспорте.

Не так давно принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон прибыли с визитом в Пакистан. Там герцогская чета прокатилась на необычном транспорте.Представителей Британской короны заметили, когда они подъезжали к месту проведения встречи. Расписанный яркими красками, украшенный светодиодными лентами и цветастой тканью тук-тук подъехал буквально прямо под вспышки фотокамер. Из яркого транспорта вышел сперва принц Уильям, а после показалась и Кейт Миддлтон.На мероприятие герцог Кембриджский прибыл в национальном пакистанском наряде шервани глубоко цвета морской волны. Его же супруга выбрала для себя мерцающее изумрудной платье от дизайнера Джэнни Пэкхэм. Ее образ дополнил легкий шифоновый шарф на плече и серьги местного ювелирного бренда Onitaa, телеканал "360".