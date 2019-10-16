Не так давно принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон прибыл с визитом в Пакистан. Там герцогская чета прокатилась на необычном транспорте.

Не так давно принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон прибыл с визитом в Пакистан. Там герцогская чета прокатилась на необычном транспорте.Представителей британской монаршей семьи под вспышки фотокамер подъехали к месту проведения встречи в ярко расписанном, украшенном светодиодными лентами и цветастой тканью тук-туке. Из него вышел принц Уильям, а после показалась Кейт.На мероприятие герцог Кембриджский прибыл в национальном пакистанском наряде – шервани – цвета морской волны. Его супруга выбрала мерцающее изумрудное платье от дизайнера Дженни Пэкхем. Образ Миддлтон дополнил шифоновый шарф и серьги от местного ювелирного бренда Onitaa, телеканал "360".