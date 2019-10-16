Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер озвучила откровенно провокационную идею. По ее словам, украинская сторона решила начать выполнять минские соглашения только после того, как будут распущены Донецкая и Луганская народные республики.

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер озвучила откровенно провокационную идею. По ее словам, украинская сторона решила начать выполнять минские соглашения только после того, как будут распущены Донецкая и Луганская народные республики.Чем яснее вырисовывается необходимость для Украины выполнить взятые на себя договоренности в рамках минских соглашений, тем активнее местные политики пытаются избежать ответственности. Доходит до прямой лжи и откровенных провокаций.Так, выступая от имени Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев пойдет на выполнение свой части подписанного в Минске документа только после того, как будут распущены Донечкая и Луганская народные республики, то есть именно те структуры, с которыми и были заключены договоренности. О том, что подобная позиция абсурдна, успели заявить многие эксперты. Те же, кто знаком с ситуацией из первых уст, и вовсе заметили, что эти слова не имеют ничего общего с реальностью."Во-первых, во время заседания контактной группы со стороны Кучмы такого рода заявления ни в каком контексте не звучали. Это, скажем так, чистой воды "отсебятина" госпожи Олифер", – цитирует представителя политической рабочей группы на минских переговорах, советника главы ЛНР Родиона Мирошника.Материал дополняется.