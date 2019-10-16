Владимир Зеленский, который постоянно меняет свое мнение относительно необходимости выполнения минских договоренностей, крупно подставил как самого себя, так и Эммануэля Макрона. Президенты Украины и Франции просто не могут получить политические бонусы за встречу в нормандском формате, поскольку сам факт проведения этого мероприятия становится все менее вероятен.
Владимир Зеленский, который постоянно меняет свое мнение относительно необходимости выполнения минских договоренностей, крупно подставил как самого себя, так и Эммануэля Макрона. Президенты Украины и Франции просто не могут получить политические бонусы за встречу в нормандском формате, поскольку сам факт проведения этого мероприятия становится все менее вероятен.
Встреча нормандской четверки на уровне глав государств может стать хорошей возможностью укрепить свою репутацию как для Владимира Зеленского, так и для Эммануэля Макрона. Однако их планы разбиваются о принципиальную позицию Владимира Путина, который считает, что смысл встречаться за одним столом есть только в том случае, если речь пойдет о каких-то реальных изменениях и подвижках.
"Есть высокая вероятность того, что эта встреча окажется в духе "поговорить", как это было, когда в таких встречах принимал участие Порошенко и они завершались безрезультатно", – цитирует издание "Политнавигатор" политолога Дениса Гаевского. У экспертного сообщества есть большие сомнения в том, что у Киева получится оперативно добиться прекращения огня в Донбассе, имплементации "формулы Штайнмайера" и выполнения своих обязательств в рамках минских соглашений.
В итоге получается, что своей переменчивой позицией Владимир Зеленский не позволяет достичь своих целей Эммануэлю Макрону, поскольку оба они заинтересованы во встрече и с чисто имиджевыми целями. "И Зеленский из этого попытается выжать какие-то бонусы, и Макрон – поскольку для него Нормандский формат – чуть ли не единственная площадка, где он может заявить о себе как о лидере ЕС", – считает Денис Гаевский.
Политолог напомнил, что не только встреча нормандской четверки подверглась постоянным переносам. Эта же судьба постигла форум восстановления Донбасса. Судя по всему, политики ждали от Киева более конструктивных и продуктивных шагов, чем он смог продемонстрировать.
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