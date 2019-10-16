Владимир Зеленский, который постоянно меняет свое мнение относительно необходимости выполнения минских договоренностей, крупно подставил как самого себя, так и Эммануэля Макрона. Президенты Украины и Франции просто не могут получить политические бонусы за встречу в нормандском формате, поскольку сам факт проведения этого мероприятия становится все менее вероятен.

Владимир Зеленский, который постоянно меняет свое мнение относительно необходимости выполнения минских договоренностей, крупно подставил как самого себя, так и Эммануэля Макрона. Президенты Украины и Франции просто не могут получить политические бонусы за встречу в нормандском формате, поскольку сам факт проведения этого мероприятия становится все менее вероятен.Встреча нормандской четверки на уровне глав государств может стать хорошей возможностью укрепить свою репутацию как для Владимира Зеленского, так и для Эммануэля Макрона. Однако их планы разбиваются о принципиальную позицию Владимира Путина, который считает, что смысл встречаться за одним столом есть только в том случае, если речь пойдет о каких-то реальных изменениях и подвижках."Есть высокая вероятность того, что эта встреча окажется в духе "поговорить", как это было, когда в таких встречах принимал участие Порошенко и они завершались безрезультатно", – цитирует издание "Политнавигатор" политолога Дениса Гаевского. У экспертного сообщества есть большие сомнения в том, что у Киева получится оперативно добиться прекращения огня в Донбассе, имплементации "формулы Штайнмайера" и выполнения своих обязательств в рамках минских соглашений.В итоге получается, что своей переменчивой позицией Владимир Зеленский не позволяет достичь своих целей Эммануэлю Макрону, поскольку оба они заинтересованы во встрече и с чисто имиджевыми целями. "И Зеленский из этого попытается выжать какие-то бонусы, и Макрон – поскольку для него Нормандский формат – чуть ли не единственная площадка, где он может заявить о себе как о лидере ЕС", – считает Денис Гаевский.Политолог напомнил, что не только встреча нормандской четверки подверглась постоянным переносам. Эта же судьба постигла форум восстановления Донбасса. Судя по всему, политики ждали от Киева более конструктивных и продуктивных шагов, чем он смог продемонстрировать.Материал дополняется.