Он забрал украшения из шкатулки

В Коврове завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении у местной жительница ювелирных украшений на сумму более 75 000 рублей, сообщают в УМВД России по Владимирской области.По версии следствия, потерпевшая после свидания с обвиняемым в кафе пригласила его к себе домой продолжить вечер. Дождавшись, пока она уснёт, мужчина забрал из шкатулки с украшениями золотые серьги, кулоны, цепочки и браслет, после чего скрылся.Украшения он сдал в ломбард, однако в ходе следствия их часть сотрудникам полиции удалось вернуть. Уголовное дело передано в суд.