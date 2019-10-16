Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 75 000 рублей.

По обвинению в совершении кражи ювелирных украшений перед судом предстанет житель Коврова. Сообщает пресс-служба регионального УМВД. По версии следствия, обвиняемый похитил у местной жительницы украшения на общую сумму более 75 000 рублей. Потерпевшая, познакомившись с фигурантом в кафе, пригласила его продолжить вечер у неё дома. Дождавшись момента, когда девушка уснет, обвиняемый нашел шкатулку, в которой хранились ювелирные украшения, забрал из неё золотые серьги, кулоны, цепочки и браслет, после чего скрылся. Потом реализовал часть похищенного незнакомым людям и в ломабрд. В ходе следствия часть похищенного полицейские изъяли и вернули законной владелице. Также фигурант возместил 18 000 от общей суммы причиненного ущерба.