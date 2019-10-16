106 шоколадок умудрилась стащить из местного торгового центра жительница Коврова.

106 шоколадок умудрилась стащить из местного торгового центра жительница Коврова. Окрылённая успехом первой кражи воровка вернулась на место преступления и попробовала стащить ещё немного сладкого, кофе и косметику. В этот раз её задержали охранники магазина.22-летняя сладкоежка уже попадалась полиции за другие нарушения закона. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено два уголовных дела."Радио России-Владимир"