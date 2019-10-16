По его словам, самым ярким событием стали научные исследования

Ученик ковровской гимназии № 1 Илья Амбаров побывал в образовательном центре "Сириус" в Сочи.В Сириус Илья решил поехать, чтобы углубить свои знания в науках. Смена длилась 24 дня. Настоящие лаборатории с передовой аппаратурой, кружки и только 2 часа свободного времени в день. Несмотря на плотный график, для школьника опыт оказался очень ценным. По словам Ильи, самым ярким событием для него стали научные исследования, рассказывают ковровские вестиИлья Абрамов, ученик гимназии №1 г. Коврова: "Это было достаточно интересно. Например, это лабораторные, где была возможность взаимодействовать со сложным и настоящим научным оборудованием. Я планирую поступать в медицинский. Смена была посвящена не только естественным наукам, но и о том, как они взаимодействуют и как они связаны между собой."