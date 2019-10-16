В Судьбе человека поэтесса Лариса Рубальская – автор стихов к сотням хитов, которые исполняют Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Александр Малинин, Алсу и многие другие звезды российской эстрады, рассказывает о том, что в ее жизни было очень много печальных историй.

В "Судьбе человека" поэтесса Лариса Рубальская – автор стихов к сотням хитов, которые исполняют Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Александр Малинин, Алсу и многие другие звезды российской эстрады, рассказывает о том, что в ее жизни было очень много печальных историй.Специалист по Японии, 30 лет успешно проработавшая в японской газете "Асахи", признается, что в школе была отстающей, и ей даже не рекомендовали пробовать поступать в институт, но пунктуальность и умение печатать на машинке помогли попасть в педагогический.Когда Ларисе было 28, мама рекомендовала ей курсы японского, и так она нашла свое профессиональное признание.А вот о том, что у Рубальской есть дар писать проникновенные стихи, открыл в Ларисе муж. Правда, ждать его пришлось очень долго: пережить множество разочарований в мужчинах, пролить немало слез.Строки "Никогда я не была симпатичной, стройной тоже никогда не была. От того-то и в моей жизни личной невеселые творились дела" она написала, в том числе, и о себе.Разведенный стоматолог Давид появился в жизни Рубальской, когда отец сказал Ларисе, что "все хорошие разобраны хорошими", и для нее уже наступил "последний рубеж".Лариса честно признается, что были моменты, когда она была уже готова на любого, лишь бы взял замуж, но поначалу Давид ей не понравился.Слова отца, однако, оказали свое действие, и Рубальская быстро "перестроилась на любовь". В любви и гармонии они прожили 30 лет. Именно муж сделал из Ларисы знаменитость и ни разу не упрекнул ее за то, что она не может иметь детей.Рубальская же до последнего боролась за полноценную жизнь Давида. Его не стало в 2009 году, а за 2 года до этого ушла из жизни мать Ларисы.После смертей самых любимых людей она продолжает много работать, творить и, по ее словам, жить "ушами и глазами наружу", а встречи и разговоры с многочисленными людьми дают импульс и основу для новых стихов.Почему Рубальская не хочет вспоминать свой первый брак? Как в школе издевался над ней мальчик, в которого Лариса была влюблена? Из-за кого уже во взрослой жизни пролила много слез? Как поняла, что с Давидом у них получится хорошая семья, и какие отношения сложились с его дочерью от первого брака?В "Судьбе человека" гостья Бориса Корчевникова — поэтесса Лариса Рубальская.