Президент и владелец московского футбольного клуба Спартак Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам красно-белых.

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых"."У меня задача — к 2022 году выиграть чемпионат, — цитирует Федуна портал Спортбокс.Ru. – Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше, в 2023 году, слагаю полномочия и команда ждёт болельщиков"."Это мое окончательное решение, которое не будет изменено", — подтвердил бизнесмен. При этом, отвечая на вопрос, что будет, если фанаты его не поддержат, Федун загадочно сказал: "Ну, в нашей стране рабства же нет, правильно?"Как уже сообщали 33Live.RuRu, нынешней осенью в "Спартаке" после ряда неудач во внутренних турнирах и на европейской арене сменился главный тренер: ушел из команды Олег Кононов, а недавно был подписан контракт с обладателем немецкого и итальянского гражданства Доменико Тедеско.