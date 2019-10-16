Агент нападающего Ростова и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова Кахор Муминов заявил, что в услугах его клиента проявляет заинтересованность немецкий Штутгарт. Швабский клуб предлагал за Шомуродова сумму в размере десяти миллионов евро.

Агент нападающего "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова Кахор Муминов заявил, что в услугах его клиента проявляет заинтересованность немецкий "Штутгарт". Швабский клуб предлагал за Шомуродова сумму в размере десяти миллионов евро."Сейчас Эльдор является лучшим бомбардиром, недавно он продлил контракт, поэтому и оценка сегодня должна быть другой, — сказал Муминов в разговоре со Спортс.Ru. – "Штутгарт" предлагал в районе 10 миллионов евро. ЦСКА также делал сопоставимое предложение"."Но право решать оставляли за "Ростовом". Зимой вернемся к этому вопросу, а летом будем настаивать на переходе в случае получение клубом справедливого предложение из клуба одной из топ лиг".Напомним, что в 12 матчах российской премьер-лиги Шомуродов забил 10 голов, благодаря чему возглавляет снайперскую гонку чемпионата России. "Ростов" после 12 туров занимает в таблице вторую строчку, набрав 26 очков.