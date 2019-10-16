На Барселону двигаются колонны сторонников независимости из пяти каталонских городов. Они намерены принять участие во всеобщей забастовке. За три дня им предстоит пройти около ста километров.

На Барселону двигаются колонны сторонников независимости Каталонии. Они намерены принять участие во всеобщей забастовке."Марш за свободу" проходит по инициативе общественных организаций Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар осуждены за причастность к проведению незаконного референдума о независимости два года назад.Как сообщает РИА Новости, всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны. Только в жиронской колонне идут не менее 10 тысяч человек.За три дня им предстоит пройти около ста километров. По словам организаторов, цель марша – массовый и ненасильственный ответ на приговор. На марш их вдохновил "Соляной поход" Махатмы Ганди в 1930 году и "Марш на Вашингтон" Мартина Лютера Кинга в 1963 году.Акции протеста в Барселоне начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 полицейских. В центре Барселоне радикалы строили баррикады и поджигали их, блокировали дороги и железнодорожное сообщение. Студенты начали трехдневную забастовку. Столкновения также произошли в Таррагоне, Лериде и Жироне.