Менеджер популярной немецкой метал-группы Rammstein Анар Рейбанд подрался с охранником в Санкт-Петербурге. Конфликт разразился после того, как он попытался провести своих друзей мимо турникета, ..

Менеджер популярной немецкой метал-группы Rammstein Анар Рейбанд подрался с охранником в Санкт-Петербурге. Конфликт разразился после того, как он попытался провести своих друзей мимо турникета, передает .По словам менеджера, накануне вместе с коллегами он выходил с корабля после съемок клипа. Охранников рядом не было, и он самостоятельно убрал цепочку, которая закрывала вход. Внезапно перед ним возник охранник и стал кричать. Рейбанд разозлился и ударил мужчину, после чего между ними началась потасовка, сообщает .